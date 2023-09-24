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Вооруженные краской экоактивисты пытались сорвать Берлинский марафон

Радикальные экоактивисты попытались сорвать проведение Берлинского марафона, сообщает ТАСС. С этой целью они пробрались к трассе и разлили на ней оранжевую краску. Организаторами акции стали участники движения Letzte Generation.

Вооруженные краской экоактивисты пытались сорвать Берлинский марафон
© globallookpress.com

По информации агентства, несколько активистов также попытались растянуть плакаты на дистанции, но им помешали сотрудники полиции. Правоохранители оттащили манифестантов с трассы. Их дальнейшая судьба неизвестна, однако прежде власти Берлина запретили любые акции во время марафона под угрозой высоких штрафов.

Сами активисты объяснили акцию с краской тем, что оранжевый — предупреждающий цвет. Они также выразили сожаление в связи с необходимостью помешать проведению забега.

Предупреждающий цвет на трассе — нам придется выбраться из окаменелостей к 2030 году, чтобы получить шанс на выживание, — написали представители движения в Twitter (X).

Ранее сообщалось, что шведскую экоактивистку Грету Тунберг могут отправить в тюрьму после акции протеста в порту города Мальме. Ее обвиняют в неподчинении полиции, причем уже второй раз за год.

В июле по решению суда Тунберг уже была оштрафована на 1,5 тысячи шведских крон (на тот момент около $144) за отказ свернуть акцию протеста. Сразу после вынесения приговора Тунберг и другие активисты из экологической группы Reclaim the Future пришли в порт и заблокировали проезд нефтевозам. Полиции снова пришлось разгонять манифестантов.