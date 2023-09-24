Вооруженные краской экоактивисты пытались сорвать Берлинский марафон

Радикальные экоактивисты попытались сорвать проведение Берлинского марафона, сообщает ТАСС. С этой целью они пробрались к трассе и разлили на ней оранжевую краску. Организаторами акции стали участники движения Letzte Generation.

По информации агентства, несколько активистов также попытались растянуть плакаты на дистанции, но им помешали сотрудники полиции. Правоохранители оттащили манифестантов с трассы. Их дальнейшая судьба неизвестна, однако прежде власти Берлина запретили любые акции во время марафона под угрозой высоких штрафов.

Сами активисты объяснили акцию с краской тем, что оранжевый — предупреждающий цвет. Они также выразили сожаление в связи с необходимостью помешать проведению забега.

Предупреждающий цвет на трассе — нам придется выбраться из окаменелостей к 2030 году, чтобы получить шанс на выживание, — написали представители движения в Twitter (X).

Ранее сообщалось, что шведскую экоактивистку Грету Тунберг могут отправить в тюрьму после акции протеста в порту города Мальме. Ее обвиняют в неподчинении полиции, причем уже второй раз за год.