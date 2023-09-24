Зеленский не стал встречаться с официальными лицами в Польше

Reuters: Зеленский не встречался с официальными лицами во время визита Польши
Украинский лидер Владимир Зеленский, когда возвращался из Соединенных Штатов, остановился в Польше, но ему так и не удалось встретиться ни с кем из официальных лиц, информирует агентство Reuters.
По данным агентства, когда Зеленский остановился в Польше, что было 23 сентября, то он вручил двум польским волонтерам государственные награды.
«Однако он не встретился ни с одним официальным лицом, поскольку отношения между странами напряжены из-за поставок зерна”, – указывается в материале.
По данным сайта Onet.pl, который пообщался с главой Бюро международной политики администрации президента Польши Марчином Пшидачем, от украинской стороны не поступало никаких предложений о встрече Зеленского с польскими официальными лицами, пока глава киевского режима останавливался в стране.