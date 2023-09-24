Зеленский не стал встречаться с официальными лицами в Польше

Украинский лидер Владимир Зеленский, когда возвращался из Соединенных Штатов, остановился в Польше, но ему так и не удалось встретиться ни с кем из официальных лиц, информирует агентство Reuters.

По данным агентства, когда Зеленский остановился в Польше, что было 23 сентября, то он вручил двум польским волонтерам государственные награды.

«Однако он не встретился ни с одним официальным лицом, поскольку отношения между странами напряжены из-за поставок зерна”, – указывается в материале.