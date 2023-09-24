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Трамп считает, что премьер Великобритании Сунак отказался разорять свою нацию

Бывший президент США Дональд Трамп приветствовал решение премьер-министра Великобритании Риши Сунака о смягчении «зеленых мер» в политике королевства, пишет Politico. По его словам, ему удалось распознать аферу «климатических паникеров».

Трамп похвалил Сунака за отказ слушать климатических паникеров
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«Я всегда знал, что Сунак умен, что он не собирался разрушать и разорять свою нацию из-за фальшивых климатических паникеров <…> Поздравляю премьер-министра Сунака с тем, что он распознал эту аферу, пока не стало слишком поздно!» — написал Трамп.

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Как отмечает Politico, речь идет о решении Сунака отложить сроки реализации ключевых «зеленых мер» в Великобритании, в частности введения запрета на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей. Издание подчеркивает, что британский премьер обещал все равно достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году.

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