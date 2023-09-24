Трамп похвалил Сунака за отказ слушать климатических паникеров

«Я всегда знал, что Сунак умен, что он не собирался разрушать и разорять свою нацию из-за фальшивых климатических паникеров <…> Поздравляю премьер-министра Сунака с тем, что он распознал эту аферу, пока не стало слишком поздно!» — написал Трамп.