Власти Молдавии обвинили в прессинге Гагаузии

«Под прессинг официального Кишинева гласно или негласно попадают общественные деятели, гагаузские политики, представители духовенства и просто активные жители автономии, которые пытаются высказать свое мнение, отличное от позиции властей Молдавии. Есть силы в нашей стране, и видимо и за ее пределами, которым не нужна сильная Гагаузия», — отметил Петров, выступая перед депутатами регионального парламента.

«Перед лицом большой опасности, политики автономии, все мы, весь народ должен сплотиться, отбросить в сторону все склоки и недопонимания, обиды и амбиции и единой силой встать на защиту Гагаузии, народа и всей нашей страны», — заключил замглавы Гагаузии.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной. В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытки «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».