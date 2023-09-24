Стрельба произошла в районе убийства полицейского на севере Косова

Выстрелы прозвучали в деревне Баньска на севере Косово. Кто открыл огонь, пока неизвестно, сообщает Kosovo online.

По данным издания, неизвестные стреляли в воскресенье, около 11 часов утра. Сейчас на въезде в Баньску стоит бронемашина косовского спецназа и автомобиль Eulex (миссии ЕС по верховенству права в Косово). Представителей KFOR нет.

Вход в Баньску заблокирован. Местный житель пожаловался, что пытался пройти в село, чтобы покормить скотину, но его не пропустили.

Баньска – деревня, расположенная в Звечане на севере Косово. Население составляет 465 жителей.

В воскресенье ситуация на севере Косово значительно обострилась. «Премьер» самопровозглашенного Косово Альбин Курти сообщил, что по полицейским ночью открыли огонь неизвестные лица. Один полицейский убит, другой ранен.