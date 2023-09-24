Стрельба произошла в районе убийства полицейского на севере Косова
Выстрелы прозвучали в деревне Баньска на севере Косово. Кто открыл огонь, пока неизвестно, сообщает Kosovo online.
По данным издания, неизвестные стреляли в воскресенье, около 11 часов утра. Сейчас на въезде в Баньску стоит бронемашина косовского спецназа и автомобиль Eulex (миссии ЕС по верховенству права в Косово). Представителей KFOR нет.
Вход в Баньску заблокирован. Местный житель пожаловался, что пытался пройти в село, чтобы покормить скотину, но его не пропустили.
Баньска – деревня, расположенная в Звечане на севере Косово. Население составляет 465 жителей.
В воскресенье ситуация на севере Косово значительно обострилась. «Премьер» самопровозглашенного Косово Альбин Курти сообщил, что по полицейским ночью открыли огонь неизвестные лица. Один полицейский убит, другой ранен.
После этого, по данным СМИ, Приштина запретила въезд из центральной Сербии на территорию края.