Пашинян объяснил ратификацию Римского статуса со стороны Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал в видеообращении к соотечественникам, что Ереван намеревается ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС). Он добавил, что это решение обусловлено вопросами безопасности республики, пишет РИА «Новости».

В декабре 2022 года стало очевидно, отметил Пашинян, что «инструменты ОДКБ и армяно-российского стратегического партнерства недостаточны для обеспечения внешней безопасности Армении».

На фоне этого правительство республики приняло решение ратифицировать Римский статут, уточнил премьер. Он добавил, что это решение исходит из интересов внешней безопасности страны и не направлено против ОДКБ и России.

Ранее в МИД РФ сообщили, что в Москве считают неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне незаконных «ордеров» МУС в отношении руководства России.