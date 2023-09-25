В Польше назвали возможную причину скандала вокруг украинского зерна

Министр канцелярии польского президента, руководитель бюро международной политики Марчин Пшидач предположил, что зерновой скандал между Варшавой и Киевом связан с давлением на Владимира Зеленского внутри Украины . Его слова приводит радиостанция RFM.

«Возможно, президент Зеленский имеет всевозможные внутренние экономические условия. Может быть, есть компании, которые могут в разной форме давить или чего-то ожидать», — сказал Пшидач.

15 сентября руководство ЕС приняло решение снять запрет на импорт украинского зерна в страны регионального содружества. В то же время Брюссель потребовал от Киева принять меры и разработать план действий, касающийся контроля за вывозом продукции. Несмотря на это, ряд государств посчитали такие меры недостаточными и самостоятельно продлили эмбарго на поставки украинского зерна. В их числе оказались Польша, Венгрия и Словакия. Впоследствии из-за данного решения киевские власти направили во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски против указанных стран.