В США отреагировали на нападение на косовских полицейских

США осудили нападение неизвестных вооруженных лиц на полицейских самопровозглашенного Косово. Соответствующее заявление сделал американский посол в Приштине Джеффри Ховенир, сообщает РИА Новости.

«США решительно осуждают организованные и жестокие нападения на полицию Косово сегодня утром», – сказал он.

По его словам, виновные должны быть «привлечены к ответственности и преданы суду».

Ранее сообщалось, что «премьер» самопровозглашенного Косово Альбин Курти обвинил Белград в убийстве одного полицейского и ранении другого. Он заявил, что огонь открыли «неизвестные в масках», располагавшие тяжелым вооружением.