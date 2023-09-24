В США отреагировали на нападение на косовских полицейских
США осудили нападение неизвестных вооруженных лиц на полицейских самопровозглашенного Косово. Соответствующее заявление сделал американский посол в Приштине Джеффри Ховенир, сообщает РИА Новости.
«США решительно осуждают организованные и жестокие нападения на полицию Косово сегодня утром», – сказал он.
По его словам, виновные должны быть «привлечены к ответственности и преданы суду».
Ранее сообщалось, что «премьер» самопровозглашенного Косово Альбин Курти обвинил Белград в убийстве одного полицейского и ранении другого. Он заявил, что огонь открыли «неизвестные в масках», располагавшие тяжелым вооружением.
После этого СМИ сообщили, что косовоалбанские власти запретили въезд из центральной Сербии на территорию края.
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