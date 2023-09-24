Стало известно о готовящихся переговорах Эрдогана и Алиева в Нахичевани

Как уточняется, главы двух государств намерены обсудить вопросы демилитаризации Карабаха, а также ситуацию вокруг Зангезурского коридора, который соединяет Нахичевань с Азербайджаном и проходит через Сюникскую область Армении. Предполагалось, что транспортное сообщение там откроют после подписания трехстороннего соглашения в ноябре 2020 года, но этого так и не произошло.