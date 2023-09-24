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Стало известно о готовящихся переговорах Эрдогана и Алиева в Нахичевани

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Нахичевань по приглашению азербайджанского коллеги Ильхама Алиева, сообщает NTV Haber. По информации телеканала, визит запланирован на 25 сентября.

Стало известно о готовящихся переговорах Эрдогана и Алиева в Нахичевани
© president.az

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завтра отправится в Нахичеванскую автономную республику, где встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Визит состоится по приглашению Алиева, — сообщили журналисты.

Как уточняется, главы двух государств намерены обсудить вопросы демилитаризации Карабаха, а также ситуацию вокруг Зангезурского коридора, который соединяет Нахичевань с Азербайджаном и проходит через Сюникскую область Армении. Предполагалось, что транспортное сообщение там откроют после подписания трехстороннего соглашения в ноябре 2020 года, но этого так и не произошло.

Ранее пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов сообщал, что процесс разоружения военизированных формирований в Карабахе осуществляется совместно с российскими миротворцами.

В ведомстве также уточнили, что военным уже удалось изъять несколько танков Т-72, зенитно-ракетный комплекс «Оса», переносные зенитные ракетные комплексы, противотанковые гранатометы и боеприпасы к ним, стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и минометы. Кроме того, в распоряжении ВС Азербайджана оказались боевые машины пехоты БМП-2, грузовики, внедорожники, квадрокоптеры и экипировка.