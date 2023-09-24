WP: Запад требует от Украины провести выборы
Западные политики требуют от Киева проведения выборов, несмотря на вооружённый конфликт.
Об этом пишет The Washington Post.
Отмечается, что к этому подталкивают «некоторые западные политики».
«Это подорвало бы очень хрупкую политическую устойчивость украинского государства», — заявил собеседник газеты.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что окончательное решение о проведении выборов на территории Украины в 2024 году будут принимать в США.