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WP: Запад требует от Украины провести выборы

Западные политики требуют от Киева проведения выборов, несмотря на вооружённый конфликт.

Запад требует от Украины провести выборы
© РИА Новости

Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что к этому подталкивают «некоторые западные политики».

«Это подорвало бы очень хрупкую политическую устойчивость украинского государства», — заявил собеседник газеты.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что окончательное решение о проведении выборов на территории Украины в 2024 году будут принимать в США.