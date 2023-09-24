Депутат Гемпель заявил, что в Крым начали переезжать семьи русских немцев из ФРГ

Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что в республику из Германии начали переезжать семьи русских немцев. Слова депутата передает РИА Новости. "Таковых [семей] уже насчитывается свыше двухсот", — сказал законодатель. Он подчеркнул, что эти люди решили покинуть зарубежное государство и вернуться на свою историческую родину. Как сказал парламентарий, в Крыму имеются все возможности для развития и почитаются традиционные ценности. Кроме того, на полуострове отсутствуют гонения по национальному признаку. Также, по словам депутата, власти республики создали все необходимые условия для возвращения и проживания некогда уехавших за границу семей. До этого украинские власти призвали жителей Крыма покинуть полуостров до тех пор, пока они не возьмут данную территорию под свой контроль. Позже заявление Киева прокомментировал врио министра внутренней политики, информации и связи республики Альберг Куршетов, назвав его "политическим пустословием".