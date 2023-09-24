Пашинян выступил с посланием к гражданам по ситуации в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье, 24 сентября, выступил с посланием к гражданам страны на фоне ситуации в Нагорном Карабахе. Он отметил, что структуры безопасности, в которых состоит республика, являются неэффективными. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

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«Системы внешней безопасности, в которых вовлечена Армения, неэффективны для защиты безопасности и государственных интересов [страны]», — подчеркнул Пашинян.

Премьер отметил, что Ереван не согласен с заявлениями и формулировками, ставящими под сомнение независимость Армении.

По словам Пашиняна, военная операция Азербайджана поставила под удар не только внешнюю, но и внутреннюю безопасность и стабильность Армении. Кроме того, Баку нарушил взятые на себя на многосторонних переговорах обязательства.

Вероятность того, что армяне Нагорного Карабаха будут вынуждены покинуть свои дома, очень высока, пояснил премьер.