Пашинян выступил с посланием к гражданам по ситуации в Нагорном Карабахе

Пашинян: операция Азербайджана поставила под удар безопасность и стабильность Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье, 24 сентября, выступил с посланием к гражданам страны на фоне ситуации в Нагорном Карабахе. Он отметил, что структуры безопасности, в которых состоит республика, являются неэффективными. Об этом пишет «КоммерсантЪ».
«Системы внешней безопасности, в которых вовлечена Армения, неэффективны для защиты безопасности и государственных интересов [страны]», — подчеркнул Пашинян.
Премьер отметил, что Ереван не согласен с заявлениями и формулировками, ставящими под сомнение независимость Армении.
По словам Пашиняна, военная операция Азербайджана поставила под удар не только внешнюю, но и внутреннюю безопасность и стабильность Армении. Кроме того, Баку нарушил взятые на себя на многосторонних переговорах обязательства.
Вероятность того, что армяне Нагорного Карабаха будут вынуждены покинуть свои дома, очень высока, пояснил премьер.
Правительство Армении готово принять армян из непризнанной республики, если в этом возникнет необходимость, резюмировал Пашинян.