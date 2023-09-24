Няня ребенка экс-премьера Британии пожаловалась на супругу Джонсона

Супруга бывшего премьера Британии Бориса Джонсона уволила няню, приревновав её к мужу из-за бокала розового вина. О семейном инциденте сообщает газета Mirror.

Виновница скандала – няня Тереза Доус, 59-летняя уроженка Зимбабве, По характеристике Mirror – «гламурная разведенная женщина».

Тереза заявила, что Кэрри Джонсон дала ей 15 минут, чтобы собрать чемоданы и уйти.

«Это был настоящий кошмар», – сказала Тереза Доус.

По её словам, узнав о рождении сына, Джонсон вместе с нею выпил по бокалу охлажденного розового вина, чтобы «обмыть рождение» младенца – Фрэнка Альфреда Одиссея Джонсона.

Роженица в это время находилась в роддоме, но. вернувшись домой, узнала о распитии вина и немедля уволила няню.

После увольнения Борис извинился и сказал няне, что у Кэрри «гормональный синдром», и это «вне моего контроля».