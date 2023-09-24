$96.04-0.03102.25-0.11

Няня ребенка экс-премьера Британии пожаловалась на супругу Джонсона

Супруга бывшего премьера Британии Бориса Джонсона уволила няню, приревновав её к мужу из-за бокала розового вина. О семейном инциденте сообщает газета Mirror.

Няня ребенка экс-премьера Британии пожаловалась на супругу Джонсона
© globallookpress.com

Виновница скандала – няня Тереза Доус, 59-летняя уроженка Зимбабве, По характеристике Mirror – «гламурная разведенная женщина».

Тереза заявила, что Кэрри Джонсон дала ей 15 минут, чтобы собрать чемоданы и уйти.

«Это был настоящий кошмар», – сказала Тереза Доус.

По её словам, узнав о рождении сына, Джонсон вместе с нею выпил по бокалу охлажденного розового вина, чтобы «обмыть рождение» младенца – Фрэнка Альфреда Одиссея Джонсона.

Роженица в это время находилась в роддоме, но. вернувшись домой, узнала о распитии вина и немедля уволила няню.

После увольнения Борис извинился и сказал няне, что у Кэрри «гормональный синдром», и это «вне моего контроля».

Теперь Тереза утверждает, что ей должны «тысячи фунтов». Она рассматривает возможность судебного иска. По ее словам, ей причитаются деньги по согласованному трехмесячному контракту плюс выходное пособие.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости