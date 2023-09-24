Пашинян заявил, что армяне Карабаха могут решить покинуть свои дома

Армяне Нагорного Карабаха могут решить покинуть свои дома, есть большая вероятность этого. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к народу.

"Армяне Нагорного Карабаха по-прежнему сталкиваются с опасностью этнических чисток. В последние дни в Нагорный Карабах поступили гуманитарные грузы, но это не меняет ситуации. Если не будут созданы реальные условия жизни для армян Нагорного Карабаха в своих домах и эффективные механизмы защиты от этнических чисток, то возрастает вероятность того, что армяне Нагорного Карабаха увидят изгнание с родины единственным выходом", - заявил Пашинян.