Вступление Украины в Евросоюз будет означать окончание «сонной сиесты» в расширении блока, рассказал в интервью The Guardian глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«В течение многих лет существовала своего рода патовая ситуация, и ничего не происходило. Украина создала новую динамику», — подчеркнул глава евродипломатии.

Боррель отметил, что в контексте споров между Украиной и странами Восточной Европы по зерну, Киев, если бы находился в ЕС, был бы единственным чистым бенефициаром.

По его оценке, присоединение Киева к ЕС будет сложным, так как страна в настоящее время участвует в конфликте. Кроме того, добавил он, Украине потребуется провести большое количество реформ.