Боррель заявил об окончании «сонной сиесты» ЕС из-за вступления Украины
Вступление Украины в Евросоюз будет означать окончание «сонной сиесты» в расширении блока, рассказал в интервью The Guardian глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«В течение многих лет существовала своего рода патовая ситуация, и ничего не происходило. Украина создала новую динамику», — подчеркнул глава евродипломатии.
Боррель отметил, что в контексте споров между Украиной и странами Восточной Европы по зерну, Киев, если бы находился в ЕС, был бы единственным чистым бенефициаром.
По его оценке, присоединение Киева к ЕС будет сложным, так как страна в настоящее время участвует в конфликте. Кроме того, добавил он, Украине потребуется провести большое количество реформ.
Напомним, что западные эксперты постоянно предупреждают о фатальных рисках для Евросоюза от вступления Украины в блок. По их мнению, включение республики в ЕС приведет к кризису, и, в дальнейшем, к распаду блока.