Лидер южнокорейской оппозиции завершил рекордную по длительности голодовку

Глава ведущей южнокорейской оппозиционной Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мён после категорических предупреждений врачей завершил свою рекордную по длительности голодовку, которая продолжалась более трех недель. Однако теперь политика ждет новое испытание - прокуратура запросила ордер на его арест, тогда как парламент принял решение отменить депутатскую неприкосновенность Ли.

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Напомним, что Ли Чжэ Мён заявил о начале бессрочной голодовки протеста 31 августа в ходе пресс-конференции, приуроченной к году нахождения его на посту лидера партии. Ли обвинил действующее правительство и президента Республики Корея в попрании принципов демократии, предательстве государственных интересов, потребовав извинений со стороны президента и отставки правительства. Впрочем, исходя из содержания весьма радикальных требований, с самого начала было ясно, что лидер оппозиции не услышит от руководства страны того, чего стал требовать через голодовку.

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"Председатель партии Ли Чжэ Мён завершает голодовку протеста, которая продолжалась 24 дня, и начинает проходить курс лечения. В ближайшее время он продолжит оставаться в клинике. О возможных выездах Ли за пределы медицинского учреждения будет решено после консультации с врачами", - заявил вчера пресс-секретарь Демократической партии "Тобуро" Кан Сон У.

Он пояснил, что в последнее время с разных сторон Ли Чжэ Мёна убеждали завершить его акцию, так как здоровье политика серьезно ухудшилось. Даже политические противники призывали Ли не отказываться от пищи и возобновить политическую деятельность. Кроме того, врачи днем ранее категорически предупредили, что если Ли не прекратит свои действия, то организму может быть нанесен очень серьезный ущерб вплоть до летального.

Однако несмотря на прекращение акции испытания для Ли Чжэ Мёна не закончились. Несколько дней назад прокуратура запросила ордер на арест Ли, обвинив его в коррупции, злоупотреблении полномочиями, склонению к лжесвидетельству и нарушении Закона о финансовых операциях. Учитывая, что Ли является депутатом парламента, то у него был иммунитет от судебных преследований, но несколько дней назад достаточно неожиданно парламент проголосовал за то, чтобы снять с политика иммунитет и передать запрос прокуратуры на рассмотрение суда. Так как оппозиция обладала большинством в парламенте, то это означало, что несколько десятков коллег Ли по партии проголосовали за то, чтобы делу дали ход, хотя сам политик де-факто призвал накануне не снимать с него иммунитет. Это стало первым в истории Южной Кореи случае, когда парламент снял депутатский иммунитет с лидера главной оппозиционной партии. В результате 26 сентября запрос прокуратуры рассмотрит суд. В худшем случае Ли Чжэ Мён будет арестован, что станет для него сильнейшим политическим ударом в том числе по его амбициям занять президентское кресло на выборах в 2027 г.

С учетом всей этой ситуации ряд корейских аналитиков считают, что Ли начал голодовку, чтобы не позволить прокуратуре получить ордер на его арест. Несколько месяцев назад прокуратура уже запрашивала ордер, но тогда парламент с перевесом лишь в один голос не стал отменять иммунитет. Голодовка, которая спровоцировала сильно ослабленное состояние Ли, стала дополнительным психологическим фактором, которая должна была воспрепятствовать работе следователей, но, как видно, это не сработало. В этой связи Ли должен явиться на слушания в суде 26 сентября, где будет решаться вопрос об ордере на арест. Согласно логике ряда политологов, именно чтобы четко доказать суду, что запрос прокуратуры необоснован, Ли и прекратил голодовку, так как должен быть на слушаниях хотя бы в минимально нормальном состоянии, тогда как сейчас он действительно очень слаб. По словам самого политика, в настоящий момент прокуратура ведет политически мотивированное расследование с целью заранее устранить главного конкурента правящего лагеря на следующих выборах президента.