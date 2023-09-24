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Байден: приостановка работы правительства США затронет всех американцев

Если приостановка работы правительства США произойдёт, то это затронет всех граждан страны, заявил американский президент Джо Байден.

Байден: приостановка работы правительства США затронет всех американцев
© globallookpress.com

Он отметил, что уровень государственных расходов был согласован после длительных переговоров.

«Теперь же небольшая группа радикально настроенных республиканцев не хочет выполнять условия договоренности, и все в Америке будут вынуждены расплачиваться за это», — сказал Байден.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в США растёт число конгрессменов, критикующих расходы на ВСУ.