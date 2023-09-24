Боррель назвал вступление Украины в Евросоюз концом «сонной сиесты»

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что вступление Украины в Евросоюз будет означать окончание «сонной сиесты» в расширении блока. Об этом он заявил в интервью The Guardian.

Боррель отметил, что с 2013 года ни одна страна не вступала в ЕС, хотя восемь государств ожидали присоединения.

«В течение многих лет существовала своего рода патовая ситуация, и ничего не происходило. Украина создала новую динамику», — считает он.

В интервью также затронули вопрос экспорта зерна и спросили у Борреля, являются ли споры между Украиной и странами Восточной Европы по этой теме предвестником конфликтов, если Киев все-таки станет членом ЕС. Он назвал Украину единственным возможным чистым бенефициаром в Евросоюзе.

Дипломат добавил, что вступление Украины в ЕС будет трудным из-за боевых действий в стране.