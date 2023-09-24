Экс-глава ЕК: интеграция Украины в ЕС потребует вызывающих разногласия реформ

Евросоюзу придется начать вызывающие разногласия реформы для интеграции Украины в сообщество. Об этом бывший глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу рассказал в интервью изданию Financial Times.

По его словам, ЕС будет вынужден фундаментально изменить институциональный баланс. Рост количества членов в сообществе станет причиной неизбежных проблем в принятии решений в таких областях, как внешняя политика или бюджетные вопросы, где необходимо единогласие.

Чтобы не прибегать к радикальным мерам, блок должен сосредоточиться на завершении оформления банковского союза, создании Союза рынков капитала, достижении прогресса в геополитических вопросах, отметил Баррозу.