Президент Абхазии подписал указ о призыве на военную службу

Глава Абхазии Аслан Бжания подписал указ о призыве на военную службу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики.

В заявлении говорится, что с 1 октября по 31 декабря текущего года на военную службу призываются граждане Абхазии в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную службу.

Также Бжания подписал указ об увольнении с воинской службы.