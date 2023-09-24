Байден обвинил республиканцев в угрозе прекращения работы правительства США

Президент США Джо Байден считает, что приостановка работы правительства страны затронет всех американцев. Об этом сообщает NDTV.

В возможном шатдауне американский лидер обвинил группу республиканцев в Конгрессе Соединенных Штатов, которые выставили свои условия для принятия программы финансирования правительства несмотря на договоренность между главой государства и спикером палаты представителей Кевином Маккарти.

По словам главы Белого дома, приостановка работы правительства Соединенных Штатов повлияет, в частности, на продовольственную безопасность, онкологические исследования и детские образовательные программы.

«Пришло время республиканцам делать работу, для которой их и выбрали в Америке», — подчеркнул Байден.