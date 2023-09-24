Ненависть к Российской Федерации выходит боком Польше. Такое мнение выразил обозреватель издания Myśl Polska Богдан Куляс.

По его словам, политика Варшавы состоит в том, чтобы «вгрызаться друг другу в горло», доказывая, кто сильнее «ненавидит русских и кто больше любит США с Украиной».

— То, что мир движется вперед, поляков особо не интересует. Наше счастье — счастье США. Наша радость — насолить России. Собственное счастье нас не интересует, — написал журналист.

По словам обозревателя, поляки «больше всего в мире любят Соединенные Штаты» и «больше всех в мире ненавидят РФ», причем последнее чувство сильнее, чем любовь к родине.

Политика правящей в республике партии «Право и справедливость» «принесла свои плоды»: американо-индийский торговый маршрут «обойдет Россию стороной», и в результате Варшава не станет одним из инфраструктурных центров, отметил Куляс.

— Вместо китайского Шелкового пути, который планировалось протянуть до нашей Лодзи, мы получим американо-индийский Шелковый путь с конечной остановкой в Тель-Авиве. Кто от этого выигрывает, а кто проигрывает? Израиль, Индия и арабы выигрывают. А больше всех проиграла Польша, — заявил обозреватель.