Зеленский встретился с украинским нацистом дивизии СС

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего рабочего визита в парламент Канады поприветствовал бывшего бойца дивизии СС Ярослава Хунку. Об этом пишет издание Associated Press, передает URA.RU.

Как говорится в описании одной из фотографий, Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо поприветствовали бывшего военного СС в парламенте Канады. Речь идет о Ярославе Хунке, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны.

Издание уточняет, что четырнадцатая пехотная дивизия СС «Галичина» была соединением войск нацистской Германии. Ее сформировали в 1943-1945 годах, в составе дивизии значились добровольцы из Украины.

Накануне Владимир Зеленский прибыл в Канаду вместе со своей женой Еленой. Как пишут местные СМИ, в ходе встречи с лидером Украины Канада выразит намерение продолжать военную поддержку Киева. В то же время пресса указывала, что жители Канады были не рады видеть Зеленского и кричали ему «убираться прочь».