Пресс-секретарь Белого дома попыталась выгородить Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер странным образом объяснила очередной неловкий конфуз лидера США Джо Байдена, который недавно повторил одну и ту же историю дважды с перерывом в несколько минут. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию Daily Mail.

Ранее Джо Байден на полузакрытом мероприятии со спонсорами своей кампании по переизбранию в Нью-Йорке дважды рассказал собравшимся людям о том, почему решил пойти в президенты в 2020 году. Лидер США практически слово в слово повторил одну и ту же историю с перерывом в несколько минут.

Daily Mail пишет, что на брифинге в Белом доме Жан-Пьер спросили, не беспокоит ли их этот случай и состояние Джо Байдена.

«Иногда и я здесь повторяюсь и пересказываю какую-нибудь историю», — со смехом ответил пресс-секретарь.

Она считает, что президент США говорил «со страстью» и «от чистого сердца», для него эти воспоминания переполнены эмоциями.

«Он говорил об этом страстно — и именно поэтому он здесь», — подчеркнула Жан-Пьер, отметив, что Байден верит в свою способность продвинуть США к новым высотам, помочь стране добиться «наилучших результатов».