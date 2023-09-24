Венесуэла предложила создать свободную от санкций Запада зону

Правительство Венесуэлы предлагает создать свободную от санкций зону, где финансовые операции, торговля и инвестиции будут ограждены от санкций стран Запада. Об этом заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто на Генассамблее ООН.

"Мы предлагаем создать зону, свободную от односторонних принудительных мер, в которой мы сможем осуществлять наши финансовые операции и межбанковские платежи и которая позволит нам гарантировать прямые инвестиции и легальную торговлю между нашими странами без рисков, произвольных или карательных препятствий со стороны западных держав", – приводит его слова РИА Новости.

Министр также заявил, что венесуэльская экономика, несмотря на "осадное положение, санкции и грабеж со стороны Запада" начала процесс восстановления. По словам Хиль Пинто, у экономики страны прогнозируются показатели роста, значительно превышающие другие страны региона.

Кроме того, глава МИД Венесуэлы раскритиковал систему ООН за ее слабость. Он заявил, что это вызывает большую озабоченность, так как международная организация не обеспечивает мир.