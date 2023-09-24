Украина изложила формулу соглашения с Польшей по зерну

Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка в интервью Польшей по зерну. По его словам, она «достаточно проста»: украинское правительство должно думать о польских фермерах, а польское — об украинских.

«Мы должны быть осторожны и показать друг другу, что мы не представляем угрозы, успокоить рынки и снять ограничения. <...> Украина и Польша — две аграрные страны, и мы не можем жить так, будто между нами китайская стена», — заявил Качка.

Министр пояснил, что Киев предложил механизм, при котором экспорт в Польшу «фактически осуществляется вручную». Украинские экспортеры должны сначала подать заявку в Минэкономики, а ведомство свяжемся с польскими коллегами и оценит, приемлема ли их продукция для польского рынка». Качка выразил надежду, что «в течение нескольких дней или недель» сторонам удастся договориться.

Ранее Тарас Качка сообщил, что Киев подает иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за запрета на ввоз украинского зерна Польшей, Венгрией и Словакией. По его словам, Украина также будет вынуждена ответить на действия Варшавы и ввести запрет на импорт овощей и фруктов из Польши.