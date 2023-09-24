Рабочие Финляндии взбунтовались против правительства

Профсоюзы Финляндии готовятся провести сразу несколько акций против правительства страны, в частности из-за планируемых сокращений. Первая акция пройдет 26 сентября, об этом сообщили в Центральном объединении профсоюзов Финляндии SAK, передает YLE.

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SAK включает рабочих из 17 профсоюзов, в частности промышленного и публичного сектора, а также сфер транспорта, услуг, логистики, строительства и культуры. Объединение взбунтовалось против реформ, которые ухудшат положение наемных работников: например, упрощение процедуры увольнения, изменение оплаты больничного.

Акции протеста будут происходить три раза в неделю в течение следующих трех недель.