Ким Чен Ын выразил уверенность в укреплении отношений с Китаем

Ким Чен Ын отправил послание председателю КНР. В нем лидер КНДР выразил уверенность в успешном сотрудничестве стран и пожелал Си Цзиньпину успехов и здоровья, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«В послании выражена уверенность, что солидарность и сотрудничество между двумя партиями и двумя странами будут укрепляться и что отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и Китаем будут и впредь неуклонно развиваться в соответствии с требованиями новой эпохи и пожеланиями двух народов», – цитирует послание агентство.
Также Ким Чен Ын пожелал Си Цзиньпину неизменных успехов и крепкого здоровья «в выполнении его ответственной задачи по руководству партией, правительством и народом Китая в деле построения социализма с китайской спецификой».
12 сентября Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом. Он встретился с президентом Владимиром Путиным, посетил космодром Восточный, авиазавод в Комсомольске-на-Амуре и другие места. Северокорейский лидер пригласил российского коллегу нанести ответный визит. 19 сентября он вернулся в Пхеньян.