Ким Чен Ын выразил уверенность в укреплении отношений с Китаем

«В послании выражена уверенность, что солидарность и сотрудничество между двумя партиями и двумя странами будут укрепляться и что отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и Китаем будут и впредь неуклонно развиваться в соответствии с требованиями новой эпохи и пожеланиями двух народов», – цитирует послание агентство.