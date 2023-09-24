Генсек ООН обратился с призывом к Армении и Азербайджану

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш настоятельно рекомендовал министрам иностранных дел Армении и Азербайджана соблюдать режим прекращения огня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию ООН.

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Ранее он провел отдельные встречи с Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым.

Как говорится в сообщении, генеральный секретарь ООН «выразил обеспокоенность» недавними событиями в Нагорном Карабахе и подчеркнул важность строгого соблюдения режима прекращения огня.

Агентство напоминает, что 19 сентября Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, назвав ее «антитеррористическими мероприятиями локального характера» для восстановления конституционного строя. В Ереване такие действия охарактеризовали как агрессию, подчеркнув, что никаких подразделений Армении в Карабахе нет. Затем с помощью в том числе российских миротворцев стороны договорились о прекращении огня. Среди условий перемирия значилось разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.