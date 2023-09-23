Египет готов активно участвовать в работе БРИКС

Египетские власти намерены самым активным образом принимать участие в работе группы БРИКС, в состав которой Египет официально войдет с 1 января 2024 года, чтобы отстаивать интересы государств - участников этого объединения. Об этом заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Египет рассчитывает играть активную роль в БРИКС, чтобы отстаивать интересы и чаяния государств Юга, на которые приходится около 30% глобальной экономики", - отметил Шукри.

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"Мы живем во взаимозависимом мире, и безопасность каждого государства зависит от безопасности всех стран", - указал Шукри.

По его словам, "серьезные последствия конфликта на Украине доказали, что мы не можем гарантировать стабильность и безопасность какой-либо страны без гарантий безопасности другого государства". Он добавил, что "Египет вместе со своими африканскими и арабскими соседями создали контактную группу, чтобы найти пути урегулирования кризиса между Украиной и Россией".

Как считает глава египетского МИД , "пора прекратить монополию крупных держав принимать решения, поскольку они не учитывают интересы развивающихся стран". В этой связи Шукри указал на необходимость "исправить историческую несправедливость" и призвал расширить представительство Африки в основных органах Организации Объединенных Наций, в том числе предоставить два места африканским государствам в Совете Безопасности.

Шукри выступил за реформирование международной финансовой системы таким образом, чтобы "развивающиеся страны могли активно реализовывать программу по целям устойчивого развития", за преобразование ВТО и реструктуризацию задолженности развивающихся стран, которую, по его словам, можно обменять на проекты развития в этих государствах".