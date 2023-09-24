На Украине назвали провалом поездки Зеленского в США и Канаду

Недавние поездки президента Украины Владимира Зеленского в западные страны можно назвать настоящим провалом. Такое мнение выразил бывший советник прежнего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

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По его словам, несмотря на то, что Зеленскому активно аплодировали и в США, и в Канаде, никакой пользы от его выступлений нет.

«А что толку? На сегодняшний день [западные страны] уже не хотят толком ничего давать [Украине], ни оружия, ни денег», — отметил Соскин.

На его взгляд, Киеву лишь дали много пустых обещаний, а если и предложили помощь, то несущественную.

В заключение экс-советник Кучмы также обратил внимание на ухудшение отношений Украины и Польши.