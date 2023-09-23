На юге Болгарии зафиксировали абсолютный температурный рекорд

Метеорологи Болгарии зафиксировали в городе Хасково в южной части страны абсолютный температурный рекорд за более чем 100-летнюю историю метеонаблюдений. Как сообщает Болгарское телеграфное агентство, воздух там прогрелся до 36 градусов Цельсия, что на 0,7 градуса выше предыдущего рекорда, зафиксированного в 1943 году.