В США оценили формулу мира Зеленского

Об этом он рассказал в рамках интервью YouTube-каналу The Jimmy Dore Show. Он считает, что представленная Зеленским позиция слово в слово повторяет позицию США, президент Украины представил "нелепый план мира".

Риттер также отметил, что требование вернуться к границам 1991 года – это идея Белого дома, которой вторит Зеленский. По его мнению, США своими санкциями пытались нанести экономический и политический урон России, чтобы вынудить ее исполнить данное требование.

До этого Риттер заявил, что российские системы радиоэлектронной борьбы смогут подавить американские ракеты ATACMS, если Запад решит поставить их украинской армии.