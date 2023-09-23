Вице-премьер Украины призвала всех украинцев покинуть Крым

Вице-премьер Украины Верещук призвала всех украинцев покинуть Крым
Украинское руководство планирует операцию по захвату Крыма. В связи с этим киевские власти призывают украинцев покинуть полуостров и переждать проведение так называемой «деоккупации» на другой территории. Такое заявление сделала вице-премьер Украины Ирина Верещук.
«Еще раз прошу украинцев по возможности уехать из Крыма. Переждать деоккупацию полуострова», — написала Верещук в своем telegram-канале.
В качестве «безопасного места» вице-премьер предложила территорию, которая находится под контролем Украины, или третьи страны.
Ранее украинские власти неоднократно говорили о планах завоевания Крыма. Однако сил ВСУ не хватит для захвата полуострова, о чем заявляет президент Украины Владимир Зеленский. Подобные попытки в прошлом имели серьезные последствия для Киева. В настоящее время Крым находится в составе России после референдума, где большинство местных жителей проголосовало за присоединение к РФ.
Эксперт из Германии Андре Хертель отметил, что Украина не может в настоящий момент захватить Крым, так как это является красной линией для России. Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, заявлял, что все необходимые меры по обеспечению защиты полуострова уже приняты, а оборонительные возможности находятся на высоком уровне.