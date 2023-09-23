Пашинян и Блинкен обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

"Собеседники обсудили гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе, вопросы, связанные с защитой прав и безопасности армян Нагорного Карабаха. Были также рассмотрены перспективы армяно-азербайджанского мирного процесса и вопросы региональной безопасности", - говорится в сообщении.