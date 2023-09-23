В Париже начались стычки между протестующими против расизма и полицейскими

В Париже началась акция против полицейского насилия и расизма. Она проходит на фоне стычек манифестантов со стражами порядка. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, организаторами акции являются профсоюзы ряда отраслей, ассоциация экоактивистов Extinction Rebellion, партия Жана-Люка Меланшона «Непокорившаяся Франция».

Демонстранты в настоящее время двигаются от Северного вокзала в сторону площади Бастилии. Они несут растяжку с надписью «Налоговая и социальная справедливость! Демократия! Конец привилегий для избранных депутатов!».

На фоне акции происходят столкновения манифестантов с правоохранителями. Они атакуют полицейские машины, разбивают им фары, закидывают стражей порядка бутылками и камнями.

Полиция при отражении атак применяет спецсредства, использует дубинки и травматические пистолеты.

Напомним, что акции протеста в сентябре также проходили и проходят в Армении, Израиле и других государствах. Демонстранты в ходе акций выдвигают как политические, так и экономические требования.