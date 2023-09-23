Красный Крест направил в Нагорный Карабах гуманитарный груз

Красный Крест направил в Нагорный Карабах 70 тонн гуманитарного груза
Об этом сообщила руководитель коммуникационных программ организации в Армении Зара Аматуни.
«Основная часть груза — мука и ингредиенты для выпечки хлеба. После боевых действий 19 сентября наша организация впервые смогла доставить продовольствие местному населению. Наши команды обсуждают потребности и возможность повторения такой поддержки», — сказал она в эфире Общественного телевидения Армении.
Аматуни добавила, что накануне при поддержке МККК в различные больницы Нагорного Карабаха доставили девятерых раненых.