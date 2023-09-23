Шольц допустил ужесточение контроля на границах

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что в ФРГ приезжает чрезмерно большое количество людей. Он добавил, что на фоне этого не исключает ужесточения контроля на границах, пишет ТАСС.

«Германия привержена праву на убежище», - отметил Шольц.

Политик уточнил, что в связи с этим в страну крайне активно прибывают мигранты. Он пояснил, что возможность получить убежище не будет предоставляться тем, кто совершил преступления или не подпадает под соответствующие требования.

Кроме того, заметил канцлер, те, кто приезжает в Польшу, должны проходить регистрацию и процедуру предоставления убежища именно в этой стране.

По его оценке, значительно усугубила ситуацию история с платными визами. Он уточнил, что обсудит эту тему с властями республики.

Напомним, что накануне в Европе разразился так называемый «визовый скандал». Выяснилось, что госсекретарь МИД Польши Петр Вавжик подготовил план облегченной выдачи виз временным работникам, что привело к въезду в республику до 400 тыс. иностранцев.