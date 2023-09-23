Актриса Кристина Моран умерла через месяц после своего 93-летия

22 сентября, через месяц после своего 93-летия, ушла из жизни артистка, известная как Кристина Моран. Моран (настоящее имя - Айрис Фаринья Романо) - уругвайская актриса театра, кино и ТВ, радио- и телеведущая, писательница, диктор, одна из пионеров национального телевидения.

Романо родилась в 1930 году в Монтевидео. Карьеру начала в 1948 году на Radio Carve, одной из первых уругвайских станций, вскоре став звездой радиотеатра. В 1956-м и далее на протяжении тридцати лет вела шоу на канале Saeta TV, став первой в стране женщоной-телеведущей. В 1994-м опубликовала автобиографическую книгу. Снималась в фильмах и сериалах, последний раз - в 2022 году, в ромкоме "Хулио, удача, длиною в жизнь".