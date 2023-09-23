В Армении отреагировали на заявление о наличии у Пашиняна гражданства Канады

В правительстве Армении опровергли утверждения о том, что премьер-министр Никол Пашинян имеет гражданство Канады. С опровержением выступил Араик Арутюнян - глава аппарата Пашиняна, сообщает РИА Новости.

«На самом деле премьер-министр имеет только одно гражданство – Республики Армения», - написал Арутюнян в соцсетях.

Глава аппарата премьер-министра также заявил, что «гибридная война против армянской государственности набирает новые обороты».

Он назвал одним из элементов данной «гибридной войны» слухи о канадском гражданстве Пашиняна, распространяемые некоторыми Telegram-каналами.

Арутюнян считает, что республике необходима «консолидация, рассудительность, последовательность и воля».