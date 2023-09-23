«США назначили группу, которая будет проверять, как Украина использует военную помощь», — говорится в материале.

Группа конгрессменов США ранее выступила против удовлетворения запроса администрации Джо Байдена на выделение $24 млрд на помощь Киеву, пока не будет разъяснено, как были потрачены предоставленные ранее Украине деньги и к каким целям стремится Вашингтон.