Французский политик Филиппо раскритиковал Еврокомиссию за финансирование режима Зеленского
Французский политик и глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал Еврокомиссию за предоставление Украине нового транша в размере 1,5 млрд евро.
По его словам, из них 300 млн евро заплатила Франция, «ради режима Зеленского», передает RT.
Филиппо подчеркнул, что своими действиями ЕК разорит европейские страны с целью разжигания конфликта и коррупции.
Ранее стало известно, что Евросоюз выплатил Украине новый транш в размере 1,5 млрд евро в рамках макрофинансовой программы помощи. В Германии также анонсировали новую военную помощь Украине.