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Французский политик Филиппо раскритиковал Еврокомиссию за финансирование режима Зеленского

Французский политик и глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал Еврокомиссию за предоставление Украине нового транша в размере 1,5 млрд евро.

Во Франции раскритиковали ЕК за финансирование Киева
© РИА Новости

По его словам, из них 300 млн евро заплатила Франция, «ради режима Зеленского», передает RT.

Филиппо подчеркнул, что своими действиями ЕК разорит европейские страны с целью разжигания конфликта и коррупции.

Ранее стало известно, что Евросоюз выплатил Украине новый транш в размере 1,5 млрд евро в рамках макрофинансовой программы помощи. В Германии также анонсировали новую военную помощь Украине.