Французский политик и глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал Еврокомиссию за предоставление Украине нового транша в размере 1,5 млрд евро.

По его словам, из них 300 млн евро заплатила Франция, «ради режима Зеленского», передает RT.

Филиппо подчеркнул, что своими действиями ЕК разорит европейские страны с целью разжигания конфликта и коррупции.