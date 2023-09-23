Работавшая на выборах-2020 в США фирма замешана во взятках на Филиппинах

Продолжает развиваться история с избирательным оборудованием. Оказалось, что работавшая на выборах-2020 в США фирма Smartmatic замешана во взятках на Филиппинах. Раньше она занималась оборудованием на скандальных выборах президента. А сейчас оказалось, что она возможно участвует в предполагаемой схеме взяточничества на филиппинских выборах. Про это информирует заинтересованную общественность телевизионный канал CNN со ссылкой на судебные документы. О данном факте сообщает русскоязычной читательской аудитории РИА Новости.

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По этим сведениям, минюст США выдвинул обвинения в отмывании финансовых средств Андресу Баутисте (Бывшему председателю Комиссии по выборам на Филиппинах). Четверо руководителей дочерних фирм Smartmatic фигурируют в качестве его сообщников.

Они предположительно пытались перевести 4 миллиона долларов Андресу Баутисте в нарушение законов Соединённых Штатов Америки об отмывании денежных средств.

По информации CNN, начальники дочерних фирм Smartmatic использовали деньги для подкупа и поддельные соглашения, предположительно, для взяток Баутисте. Они скрывали собственные действия посредством фальшивых учётных записей электронной почты. Правда, пока это не доказано.

Как известно, компания по созданию аппаратуры для проведения выборов Smartmatic ранее подавала в суд на компанию Fox News и Дональда Трампа (Экс-президента Соединённых Штатов Америки). Речь тогда шла об обвинениях в фальсификации выборов 2020 года.