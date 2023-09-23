В Австрии выступили за сохранение диалога с Россией

Глава МИД Австрии Шалленберг призвал сохранять диалог с РФ в ООН и ОБСЕ
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленбрег выступил за сохранение диалога с Россией на международных площадках. По его словам, решение ключевых глобальных вопросов невозможно без участия Москвы. Слова Шалленберга приводит Австрийское агентство печати.
Шалленберг подчеркнул, что вопросы, связанные с климатической ситуацией и разоружением, следует решать при участии России. Однако, «с западной точки зрения это сложно», отметил глава МИД.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что странам Запада необходимо найти способ сохранить отношения с Москвой на фоне украинского кризиса, а также развивать их после его окончания. Он отметил, что для предотвращения новых военных конфликтов «необходимо доверие» между сторонами.
До этого глава Министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна отмечала, что система безопасности, которую собираются создать в Европе, должна учитывать интересы всех европейских стран, в том числе и России.