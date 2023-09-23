В Австрии выступили за сохранение диалога с Россией

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленбрег выступил за сохранение диалога с Россией на международных площадках. По его словам, решение ключевых глобальных вопросов невозможно без участия Москвы. Слова Шалленберга приводит Австрийское агентство печати.

«Разумеется, нужно продолжать [диалог с Россией]. Для этого есть соответствующее площадки, например ООН и ОБСЕ. Эти организации никогда не были клубами единомышленников. Диалог ведь было сложно вести еще во времена холодной войны», — сказал он.

Шалленберг подчеркнул, что вопросы, связанные с климатической ситуацией и разоружением, следует решать при участии России. Однако, «с западной точки зрения это сложно», отметил глава МИД.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что странам Запада необходимо найти способ сохранить отношения с Москвой на фоне украинского кризиса, а также развивать их после его окончания. Он отметил, что для предотвращения новых военных конфликтов «необходимо доверие» между сторонами.