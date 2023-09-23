Папа Римский призвал открыть порты Европы

«Средиземноморье взывает о справедливости, его берега, с одной стороны, источают изобилие, потребительство и расточительство, а с другой — бедность и нестабильность», — сказал понтифик.

Папа Франциск призвал президента Франции Эммануэля Макрона и других европейских лидеров открыть свои порты для людей, спасающихся от лишений и бедности. По его мнению, континент сталкивается не с миграционной чрезвычайной ситуацией, а скорее с долгосрочной реальностью, в которой правительства должны вести себя гуманно.