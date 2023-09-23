В США обеспокоены обвинениями Трюдо в адрес Индии

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон глубоко обеспокоен обвинениями премьер-министра Канады Джастина Трюдо в адрес Индии. Он отметил, что Оттаве и Нью-Дели следует начать совместную работу по делу об убийстве сикхского активиста, пишет портал One India.

Накануне Трюдо позволил себе ряд резких высказываний в адрес Индии. Он обвинил индийских силовиков в причастности к убийству активиста Хардипа Сингха Ниджара, совершенном неизвестными злоумышленниками в Британской Колумбии 18 июня 2023 года.

Речь премьера вызвала напряженность в отношениях между Индией и Канадой. В Нью-Дели назвали обвинения со стороны Трюдо «абсурдными» и «мотивированными». Кроме того, из страны был выслан высокопоставленный канадский дипломат.

Блинкен пояснил, что США напрямую взаимодействуют с индийским правительством по этому вопросу. Он добавил, что расследование необходимо завершить в обязательном порядке.

Вашингтон желает, чтобы виновные понесли ответственность, пояснил госсекретарь. Он добавил, что следует приложить все усилия для достижения этого результата.

По словам Блинкена, США «чрезвычайно бдительны в отношении любых случаев предполагаемых транснациональных репрессий» и относятся к ним «очень, очень серьезно».

Для международной системы важно добиться того, чтобы ни одна страна не только не осмеливалась предпринимать действия такого рода, но даже и не думала о них, констатировал госсекретарь.