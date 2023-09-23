Германия дала убежище 90 дезертирам из России

В Германии после 24 февраля 2022 года убежище получили 90 российских дезертиров и отказчиков от военной службы. Однако это в разы меньше поданных заявлений, число которых доходит до 3 500. Об этом сообщает МВД Германии.

«С начала спецоперации России убежище в Польше получили 90 россиян, которые уклонялись от военной службы. Всего было подано 3500 заявлений», — следует из данных МВД, которые передает RND.

Отмечается, что из 3 500 тысяч заявлений на данный момент рассмотрено всего 1 500, а 1 100 обращений были отправлены в другие европейские страны.