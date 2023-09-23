Перед зданием суда в Кишинёве началась акция протеста
Акция протеста началась в молдавском Кишинёве перед зданием суда, где будет решаться вопрос об аресте задержанного накануне депутата партии «Возрождение» Александра Нестеровского.
Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.
«Акция протеста началась в Молдавии перед зданием суда», — говорится в сообщении.
Ранее в Кишинёве у здания центра антикоррупции протестующие потребовали освободить задержанных накануне депутатов партии «Возрождение» Александра Нестеровского и Ирину Лозован.
Депутаты Нестеровский и Лозован были задержаны на 72 часа, их обвиняют в незаконном финансировании партии.