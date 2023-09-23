Отказ Польши поставлять оружие Украине сочли началом раскола в Европе
Отказ Польши поставлять оружие Украине сочли началом раскола в Европе. Об этом сообщается в материале CNN.
Публичные разногласия между Западом положили начало расколу в Европейском союзе. В связи с этим утверждать, что он разделен, а это выгодно Кремлю, пишет издание.
22 сентября Польша отказалась от поставок оружия Украине из-за конфликта между Варшавой и Киевом, возникшего в связи с польским эмбарго на импорт украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий мотивировал соответствующее решение необходимостью модернизировать собственную армию, чтобы сделать ее одной из сильнейших в Европе.
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