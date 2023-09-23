Отказ Польши поставлять оружие Украине сочли началом раскола в Европе. Об этом сообщается в материале CNN.

«[После решение Польши не поставлять оружие Киеву] политики стали обсуждать, когда твердая решимость Европы противостоять спецоперации России, наконец, даст трещину», — говорится в публикации.

Публичные разногласия между Западом положили начало расколу в Европейском союзе. В связи с этим утверждать, что он разделен, а это выгодно Кремлю, пишет издание.