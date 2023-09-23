Моравецкий обратился к Зеленскому после его слов о поляках на ГА ООН

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал украинского лидера Владимира Зеленского воздержаться от резких высказываний в адрес Варшавы. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.

Накануне лидер Украины обвинил Варшаву в имитировании солидарности с Киевом, а также в косвенной поддержке России.

«Я призываю Зеленского больше никогда не высказывать оскорблений в адрес поляков, как он сделал во время своего выступления в ООН», - заявил Моравецкий.

Премьер отметил, что Варшава в дальнейшем не позволит лидеру соседней страны оскорблять себя.

Моравецкий уточнил, что в список его обязанностей входит защита репутации Польши. Он добавил, что на фоне текущей международной повестки Варшава будет отстаивать свое видение ситуации.